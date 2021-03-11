Microsoft açığı nedeniyle Norveç parlamentosu siber saldırıya uğradı

Norveç parlamentosu, Microsoft'un Exchange yazılımındaki bir "güvenlik açığı nedeniyle siber saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda birçok verinin çalındığı tahmin ediliyor.

ABD'li teknoloji devi Microsoft'un siber saldırıya uğradığını ve 60 binden fazla hesabın hacklendiğini sizlerle paylaşmıştık. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra, bazı bankaların ve elektrik tedarik şirketinin de saldırıya maruz kaldığını belirtiliyor.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Microsoft'un siber saldırıya uğramasının ardından halen tehlikenin sürdüğünü belirtmiş ve ağ operatörlerini uyarmıştı.

NORVEÇ PARLAMENTOSU DA ETKİLENDİ

Norveç parlamentosunun da siber saldırıdan etkilendiği belirtiliyor. Parlamento başkanı Marianne Andreassen yaptığı açıklamada, "Verilerin alındığını biliyoruz, ancak henüz durum hakkında tam bir genel bilgiye sahip değiliz." dedi.

Andreassen, siber saldırının Microsoft'un Exchange yazılımındaki bir "güvenlik açığı" ile bağlantılı olduğuna inandığını belirterek, saldırıdan kimin sorumlu olduğunu araştırdıklarını söyledi.

NORVEÇ, RUSYA'YI SUÇLUYOR

Norveç parlamentosuna geçtiğimiz sene ağustos ayında bir siber saldırı daha düzenlenmiş, saldırıda bazı çalışanların e-postaları hedef alınmıştı.

Norveç, siber saldırı nedeni ile Rusya'yı suçlamış, Rusya ise iddiaları dayanaksız olduğu gerekçesiyle reddetmişti.