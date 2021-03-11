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    Microsoft açığı nedeniyle Norveç parlamentosu siber saldırıya uğradı

    Norveç parlamentosu, Microsoft'un Exchange yazılımındaki bir "güvenlik açığı nedeniyle siber saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda birçok verinin çalındığı tahmin ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2021 - 13:22
    • Güncelleme : 11.03.2021 - 13:25
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    Microsoft açığı nedeniyle Norveç parlamentosu siber saldırıya uğradı

    ABD'li teknoloji devi Microsoft'un siber saldırıya uğradığını ve 60 binden fazla hesabın hacklendiğini sizlerle paylaşmıştık. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra, bazı bankaların ve elektrik tedarik şirketinin de saldırıya maruz kaldığını belirtiliyor.

    Beyaz Saray'dan bir yetkili, Microsoft'un siber saldırıya uğramasının ardından halen tehlikenin sürdüğünü belirtmiş ve ağ operatörlerini uyarmıştı.

    NORVEÇ PARLAMENTOSU DA ETKİLENDİ

    Norveç parlamentosunun da siber saldırıdan etkilendiği belirtiliyor. Parlamento başkanı Marianne Andreassen yaptığı açıklamada, "Verilerin alındığını biliyoruz, ancak henüz durum hakkında tam bir genel bilgiye sahip değiliz." dedi.

    Andreassen, siber saldırının Microsoft'un Exchange yazılımındaki bir "güvenlik açığı" ile bağlantılı olduğuna inandığını belirterek, saldırıdan kimin sorumlu olduğunu araştırdıklarını söyledi.

    Microsoft açığı nedeniyle Norveç parlamentosu siber saldırıya uğradı #1

    NORVEÇ, RUSYA'YI SUÇLUYOR

    Norveç parlamentosuna geçtiğimiz sene ağustos ayında bir siber saldırı daha düzenlenmiş, saldırıda bazı çalışanların e-postaları hedef alınmıştı.

    Norveç, siber saldırı nedeni ile Rusya'yı suçlamış, Rusya ise iddiaları dayanaksız olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

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