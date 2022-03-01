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    Microsoft CEO'su Satya Nadella 'nın 26 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi

    Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın oğlu Zain Nadella'nın 26 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 09:59
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    Microsoft CEO'su Satya Nadella 'nın 26 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi

    Dünyanın en büyük yazılım şirketi Microsoft'un CEO'luk koltuğunda, 2014'ten bu yana Satya Nadella oturuyor.

    O tarihte, Steve Ballmer şirketin CEO'luk görevinden istifa ederken, şirketin kurucusu olan Bill Gates de başkanlıktan ayrıldığını açıklamıştı.

    BİR SÜRE GÖREV ALMAYACAK

    Microsoft CEO'su olarak 8 yıldır görevini sürdüren Satya Nadella'nın 26 yaşındaki oğlundan acı haber geldi.

    Satya Nadella'nın, serebral palsi hastalığıyla dünyaya gelen oğlunun ölüm haberini yönetici ekibiyle paylaştığı ve bir süre görev almayacağı belirtildi.

    Natella, göreve geldiği günden beri Microsoft ürünlerinin tasarımlarını oğlu gibi engelli bireyler için geliştirmeye ağırlık vermişti.

    SATYA


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