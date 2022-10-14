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    Microsoft, dijital eğitim için Nijerya ile anlaştı

    Batı Afrika ülkesi Nijerya ile ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, 5 milyon kişiye dijital beceri eğitimi için anlaşma imzaladı.
    • 14.10.2022 - 09:31
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    Microsoft, dijital eğitim için Nijerya ile anlaştı

    ABD merkezli teknoloji devi Microsoft,  5 milyon kişiye dijital beceri eğitimi vermek için Batı Afrika ülkesi Nijerya ile anlaşma sağladı.

    Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami ile Microsoft Temsilcisi Deen Yusuf, Dubai'deki GITEX Global fuarında üç yılda 5 milyon Nijeryalıya dijital beceri eğitimi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

    AA'da yer alan habere göre Bakan Pantami, yaptığı konuşmada, "Bazı ajanslarımız kalabalık vatandaşlar için kapasite geliştirme programları sunsa da Microsoft'un bu yeni teklifi 'Dijital Nijerya' hayalimizi gerçekleştirmemizde hayati öneme sahip olacak." dedi.

    7 bin kişilik istihdam

    Microsoft temsilcisi Yusuf ise bu girişim yoluyla ülkede en az 7 bin kişilik istihdam oluşturulacağını ifade etti.

    Microsoft, Nijerya'nın ticaret merkezi Lagos'ta 200 milyon dolarlık Afrika Geliştirme Merkezi programı başlatmıştı.

    microsoft


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