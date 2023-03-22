Microsoft doğruladı: Google Play ve App Store'a rakip oluyor Microsoft, iOS ve Android'e rakip bir uygulama mağazası kurarak yeniden akıllı telefonlarda söz sahibi olmak istiyor.

ABD merkezli yazılım devi Microsoft, yıllar önce kendi geliştirdiği mobil işletim sistemini telefonlara getirse de başarılı olamadı. Android ve iOS işletim sistemlerinin hızla büyümesiyle mobil pazarda kan kaybeden şirket, yeniden yarışa dahil olmak istiyor. Microsoft'un mobil mağaza planları Microsoft, iOS ve Android'e rakip bir uygulama mağazası kurarak yeniden akıllı telefonlarda söz sahibi olmak istiyor. Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer, şirketin mobil cihazlara özel bir mobil uygulama mağazası üzerinde çalıştığını doğruladı. Uygulama mağazası, ilk başta iPhone ve Android'deki oyunculara yönelik olacak. Mobil mağaza için en erken gelecek yıl işaret ediliyor. Microsoft, satın alımını tamamlamaya çalıştığı Activision Blizzard'a ek olarak, halihazırda birçok önemli oyun geliştirme stüdyosuna sahip. Bu nedenle şirket, oyunlardan başlayarak Google Play Store ve App Store'un karşısına çıkacak.