Microsoft, dünyanın en nefret edilen markası oldu

Microsoft, dünyanın en nefret edilen markası oldu

Bir milyondan fazla Twitter gönderisi baz alınarak yapılan yeni bir araştırma, dünyanın en nefret edilen markalarını ortaya çıkardı. Yazılım devi Microsoft ilk sırada.

RAVE Reviews adlı çevrimiçi portal, bir milyondan fazla Twitter gönderisini analiz etti ve tüketicilerin en nefret ettiği markaları ortaya çıkardı.

Araştırma ekibi, başta ABD olmak üzere tüm dünyada en çok nefret edilen markaları bulmak için olumsuz tweet'lerin yüzdesini hesapladı ve markaları konum ve kategoriye göre sıraladı.

ZİRVEDE MICROSOFT VAR

Araştırma sonucuna göre Microsoft, "en nefret edilen markalar" sıralamasında ilk sırada yer aldı. Şirket, 22 ülkede en nefret edilen marka oldu.

İkinci sırada Japon teknoloji devi Sony, üçüncü sırada ise elektrikli araç şirketi Tesla yer alıyor.

Çalışmanın sonuçlarını gösteren yukarıdaki infografikte ise, Türkiye'de en çok nefret edilen markanın Ford olduğunu görüyoruz.

Bir milyondan fazla tweet değerlendirilerek yapılan bu araştırma, yalnızca Twitter kullanıcılarının görüşlerini yansıttığından, ne derece sağlıklı olduğu tartışma konusu olabilir.