Microsoft Edge tarayıcısına oyun dopingi

Edge tarayıcısına olan ilgiyi artırmak için her türlü yolu deneyen Microsoft, şimdi de oyun bölümü eklemek için çalışma yapıyor.

Masaüstü web tarayıcıların kaynak kullanımının fazla olması, kullanıcıların en çok yakındığı problemlerin başında geliyor.

Özellikle Google, Chrome tarayıcısının kullandığı RAM miktarını azaltmaya çalışırken, Microsoft ise pek popül olmayan Edge tarayıcını zirveye taşımak istiyor.

15 Ocak 2020'de piyasaya sürülen ve Internet Explorer'ın yerini alan Microsoft Edge, beklediği başarıyı bir türlü yakalayamamıştı.

MICROSOFT'TAN OYUN DOPİNGİ

Microsoft'un, tarayıcısı Edge için bir oyun paneli eklentisi planladığı söyleniyor. Güvenilir kaynaklardan gelen sızıntı, adres çubuğunun yanında bir de "Games" butonunun olduğunu gösteriyor.

Bu seçenek etkinleştirildiğinde, büyük çoğunluğu MSN Games altında bulunan bir dizi oyun görünüyor.

Bu oyunlar Microsoft classics, Arcade, Board & Card, Puzzle, Sports, Casual gibi kategorilere bölünerek kullanıcıya sunuluyor.

Kullanıcı, herhangi bir oyunun üzerine tıklayarak tarayıcının içinde hemen oyunu oynamaya başlayabiliyor. Microsoft, önümüzdeki süreçte yeni özelliğini tüm Edge kullanıcılarına sunacak.