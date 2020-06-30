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    Microsoft, Facebook ve Instagram reklamlarını durdurdu

    Microsoft, nefret içerikli söylemler nedeniyle Facebook platformlarına verdiği tüm reklamları durdurduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2020 - 14:14
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    Microsoft, Facebook ve Instagram reklamlarını durdurdu #1

    Donald Trump’ın şiddet içeren söylemlerini aynen kullandığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelen Facebook, her ne kadar politikalarını yeniden gözden geçireceğini açıklasa da diğer şirketlerin yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı.

    Sivil toplum kuruluşları, Facebook’a reklam verilmemesi için #StopHateforProfit (Kâr için nefreti durdur) kampanyasını başlatmış ve birçok şirket bu kampanyaya katılarak Facebook reklamlarını durdurmuştu.

    MICROSOFT DA TÜM REKLAMLARINI ASKIYA ALDI

    Microsoft'un baş pazarlama sorumlusu Chris Capossela, ilk olarak ABD'deki Facebook ve Instagram reklamlarını durdurduklarını, ardından bu durdurma kararını tüm dünyada uyguladıklarını açıkladı.

    microsoft

    MICROSOFT FACEBOOK İLE TEMAS HALİNDE

    Capossela, Microsoft'un sosyal ağda reklam yayınlamaya devam etmesi için neler yapılabileceği konusunda Facebook ve Instagram ile temas kurduğunu da belirtti.

    Capossela, "Reklam harcamalarımızı yeniden sürdürmek, Facebook'un yapacağı olumlu eylemlere bağlı. Ancak bu sürecin ağustos ayına kadar devam edeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

    FACEBOOK KAN KAYBEDİYOR

    Yaşanan bu gelişmeler, kendi şirket çalışanlarının bile hedefi haline gelen Mark Zuckerbeg’in sıkıntılı günler geçirmesine neden oluyor.

    Büyük baskı altında olan Zuckerberg, servetinden 7 milyar dolar kaybederek Milyarderler Endeksi'nde de üçüncü sıradan dördüncü sıraya gerilemişti.

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