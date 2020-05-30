Microsoft, haber editörleri yerine yapay zeka kullanacak

Teknoloji şirketi Microsoft, internet sitesi MSN için çalıştırdığı gazeteciler yerine, haber seçimi için yapay zeka programından yararlanacak.

Son zamanlarda birçok şirket yapay zeka teknolojileri üzerinde çalışıyor. Ancak bu durum, ileride birçok çalışanın işini kaybetmesine neden olabilir.

Microsoft, günümüzde gazeteciler tarafından yürütülen çeşitli yayın organlarından haber, manşet ve fotoğraf seçimini yapay zeka programlarına yaptırmayı planlıyor.

Şirket, kendi haber sitesi MSN için gazeteciler yerine yapay zeka programlarını tercih edecek.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, "Diğer şirketler gibi biz de işimizi düzenli olarak değerlendirmeden geçiriyoruz. Bu, zaman zaman bazı yerlere daha fazla yatırımla, bazılarının yeniden düzenlenmesiyle sonuçlanabilir. Bu kararlar, mevcut salgının sonucu değil." ifadeleri kullanıldı.

Şirket diğer teknoloji firmaları gibi internet sitesinde içeriklerini kullanmak için haber kuruluşlarına ödeme yapıyor. Bu haberlerin seçimi ve nasıl sunulacağına karar vermeleri için de gazetecilerle çalışıyor.

50 HABER YAPIMCISININ İŞİNE SON VERİLECEK

Microsoft'un kararıyla haziran sonunda 50 sözleşmeli haber yapımcısının işini kaybetmiş olacağı, tam zamanlı ekibin ise çalışmaya devam edeceği belirtiliyor.

Bu yapımcılardan biri, gazeteye yaptığı açıklamada, "Makinelerin yerimizi alacağını düşünmek moral bozucu ama elden gelen bir şey yok." dedi.

"YAPAY ZEKA BEKLENENİ VEREMEYEBİLİR"

İşlerini kaybeden bazı gazeteciler de yapay zekanın, editoryal yönergeleri tam anlamıyla anlayamayabileceği ve uygunsuz haberleri siteye koyabileceği uyarısında bulundu.