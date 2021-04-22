Microsoft ile Discord arasındaki satın alma görüşmeleri sonlandı

Microsoft’un 10 milyar dolar gibi ciddi bir miktar ücret ile Discord’u satın almak istediği açıklanmıştı. Ancak Discord ile Microsoft arasındaki görüşmeler sona erdi.

Teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz haftalarda oyun dünyasında elini güçlendirmek için yeni bir adım atmıştı.

Daha önce oyun şirketi Bethesda'nın sahibi ZeniMAx Media'yı satın alan Microsoft, Discord'u bünyesine katmak için 10 milyar dolarlık bir teklif yapmıştı.

GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI

Microsoft'un 10 milyar dolarlık teklifinin ardından iki şirket görüşmelere başlamıştı. Ancak gelen bilgilere göre görüşmelerden herhangi bir satın alma kararı çıkmadı.

The Wall Street Journal’da çıkan haberlere göre Discord ile Microsoft arasındaki görüşmeler sonlandı ve taraflar anlaşamadı. Görüşmelerin sonlanma sebebi açıklanmadı. Ancak Discord’un planın uygulamayı satmaktansa halka açmak olduğu belirtiliyor.

Video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli ve yazılı iletişim programı olan Discord, ilk olarak 2015 yılında piyasaya sürülmüştü.

O tarihten bu yana oyun sektörünün gelişmesi ve oyuncu sayısının artması, Discord'un da kullanıcı sayısının hızla yükselmesini sağladı.

Yayınladığı yeni özellikler ile birlikte platformu daha ilgi çekici hale getirmeyi başaran Discord, kurulduktan 5 yıl sonra 140 milyon kullanıcıya ve 7 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başarmıştı.