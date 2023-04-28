Microsoft, İngiltere'yi hedef aldı: Güvenimiz sarsıldı

AA & Ensonhaber

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz yıl resmen açıklamıştı.

Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek.

İngiltere'nin, bulut oyun endişeleri nedeniyle Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision anlaşmasını engellediği bildirildi.

Microsoft Başkanı Brad Smith, şirketin oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasının İngiltere tarafından engellenmesinin güven sarsıcı bir karar olduğunu belirtti.

Kararla ilgili hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen Microsoft Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

Bu karar, İngiltere'de teknoloji alanında iş fırsatlarının geleceğine olan güvenimizi sarstı. İnsanlar şaşırdı, hayal kırıklığı yaşadı ve İngiltere'de teknolojiye olan güven derinden sarsıldı. Burada açık bir mesaj var ki o da; AB'nin iş yapmak için İngiltere'den daha cazip bir yer olduğu.