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    Microsoft Office yolun sonuna geldi

    30 yıllık bir geçmişin ardından Microsoft Office, Microsoft 365 olarak karşımıza çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 09:11
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    Microsoft Office yolun sonuna geldi

    Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Microsoft Office ( Word, Excel, Powerpoint vb.) programları, köklü bir değişikliğe gidecek.

    30 yıllık bir geçmişin ardından Microsoft Office, artık Microsoft 365 olarak karşımıza çıkacak.

    Önümüzdeki aylarda Office.com, Office mobil uygulaması ve Windows için Office uygulaması yeni bir simge, yeni bir görünüm ve daha da fazla özellik ile Microsoft 365 uygulaması adı altında birleşecek.

    Bununla birlikte Microsoft Office markası bir anda yok olmayacak. Microsoft, tüketicilere ve işletmelere tek seferlik satın alımlarında bu eski markayı bir süre daha kullanmaya devam edecek.

    office

    Yeni özellikler Microsoft 365'e gelecek

    Ancak gelecek olan yeni özellikler ve duyurular, Microsoft Office yerine Microsoft 365’e gelecek.

    Sonuç olarak Microsoft 365 artık Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Loop, Clipchamp, Stream ve Microsoft'un yeni Designer uygulamasına ev sahipliği yapacak.


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