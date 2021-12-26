Microsoft, Omicron varyantı nedeniyle CES 2022'ye katılmayacak

Microsoft, Omicron varyantının neden olduğu endişeler yüzünden CES 2022 fuarına katılmayacağını açıkladı.

2020'de koronavirüs nedeniyle iptal edilen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES), bu yıl kısıtlamalar nedeniyle internet üzerinden gerçekleşmişti.

2022 yılında tekrar yüz yüze düzenlenmesi planlanan CES, 5-8 Ocak 2022'de ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek.

159 ülkeden 1900'dan fazla şirketin katıldığı fuar, son zamanlarda etkisini gösteren Omicron varyantı nedeniyle tartışılmaya başlandı.

MICROSOFT DA KATILMAYACAK

Aralarında Amazon, Meta (Facebook), Twitter ve Pinterest’in de olduğu çok sayıda şirket, Omicron varyantı sebebiyle bu etkinliğe ekip yollamayacaklarını açıklamıştı.

Yeni bir açıklama yapan Microsoft da benzer sorunlar nedeniyle fuara katılmayacağını duyurdu.

Öte yandan ABD'li yazılım devi, e-postayla gönderilen bir açıklamaya göre CES'e uzaktan katılmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Perşembe günü CES yetkilileri; etkinliğin aşı gereklilikleri, maskele şartı ve koronavirüs testleri gibi uygulamalarla daha güvenli hale getirileceğini söylese de hala bazı şirketler temkinli yaklaşmaya devam ediyor.

TOGG SAHNE ALACAK

2022 yılında tekrar yüz yüze düzenlenmesi planlanan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, TOGG da sahne alacak.

2022 sonunda üretimi başlayacak olan SUV modelinin sergileneceği fuarda TOGG, Türkiye'nin otomobilini tüm dünyaya tanıtacak.

Ayrıca TOGG'un geleceğin mobilitesi, akıllı otomobiller ve akıllı şehirlerle ilgili vizyonunun paylaşılması bekleniyor.