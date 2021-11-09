Microsoft OneDrive, artık Windows 7 ve 8'e destek vermeyecek

Microsoft'un popüler bulut depolama çözümü OneDrive, birkaç ay içerisinde Windows 7 ve 8'e olan senkronizasyonunu durduracak.

Geçtiğimiz aylarda Windows 11 işletim sistemini yayınlayan Microsoft, artık tüm desteğini Windows 10 ve 11 sürümlerine kaydırmış durumda.

Bu nedenle ABD'li şirket, bazı popüler uygulamaların eski işletim sistemlerinde çalışmasını engelleyerek, kullanıcıları yeni sürümlere yönlendiriyor.

ONEDRIVE DESTEĞİ KESİLİYOR

Gelen bilgilere göre, 1 Mart itibarıyla Windows 7 ve Windows 8 kullananlar, şirketin bulut depolama çözümü olan OneDrive masaüstü uygulamasında senkronizasyon işlemi yapamayacak.

Bilgisayarlarındaki dosyaları OneDrive'a taşımak isteyen kullanıcılar, senkronize etmek istedikleri dosyaları manuel olarak aktarmak durumunda kalacak.

Son kullanıcılar için son tarih 1 Mart, ancak ticari müşterilerin OneDrive desteği 10 Ocak 2023'e kadar devam edecek.