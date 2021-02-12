Microsoft, Pinterest'i 51 milyar dolara satın almak istiyor

Microsoft’un, görsel paylaşım ağırlıklı sosyal medya platformu Pinterest'i 51 milyar dolara satın alma girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Görüntü paylaşımı ve pano özelliğiyle ön plana çıkan platform Pinterest, 2010 yılında sosyal medya uygulamaları arasına katılmış ve birkaç yıl sonra oldukça popüler hale gelmişti.

Günümüze kadar popülerliğini koruyan Pinterest, bazı dev şirketlerin de ilgisini çekiyor.

MICROSOFT, 51 MİLYAR DOLAR ALMAK İSTEDİ

Microsoft’un, görsel paylaşım ağırlıklı sosyal medya platformu Pinterest'i 51 milyar dolara satın alma girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Financial Times Gazetesi'nin haberinde, Microsoft’un önceki haftalarda 450 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan sosyal paylaşım platformu "Pinterest"i satın almak için müzakereler yürüttüğü iddia edildi.

Halihazırda müzakerelerin sonuçlanmadığı belirtilen haberde, satın alma işlemi için öngörülen tutarın 51 milyar dolar olduğuna işaret edildi.

Pinterest, daha önce yaptığı bir açıklamada 2020’de kullanıcı sayısının 100 milyon arttığını belirtmişti. Pinterest’in bağımsız bir şirket olarak kalmak istediği de basına yansımıştı.

Son olarak Microsoft'un, iş odaklı sosyal medya platformlarından Linkedin’i 2016’da 26,2 milyar dolara satın aldığını hatırlatalım.