Microsoft, Sega ve Konami'yi satın almak istiyor

Microsoft, Japonya'daki azalan Xbox satışlarını canlandırmak için Konami ve Sega'yı satın almanın peşinde.

Microsoft ile Sega arasındaki yakın ilişki uzun bir süredir zaten biliniyor. Hatta geçtiğimiz aylarda ABD'li şirketin, Sega'yı bünyesine katacağına dair bazı iddialar ortaya atılmıştı.

Sızdırılan son bilgilere göre Microsoft, Sega'ya olan ilgisini daha da artırdı ve çok yakında beklenen satış gerçekleşebilir. Ayrıca teknoloji devinin bir başka Japon şirket olan Konami'yi de bünyesine katacağı söyleniyor.

SONY, MICROSOFT'UN ÖNÜNDE ENGEL

Microsoft, şu anda Japonya'da istediği başarıyı elde edebilmiş değil. Hatta ülkedeki Xbox satışları da istenilen seviyeye gelemedi. Bunun nedeni ise özellikle konsol pazarında Sony'nin ülkede ağırlığının olması.

Rakamlara baktığımızda, Sony'nin Japonya'da ne kadar popüler olduğu görülüyor. Örneğin şubat ayının son haftasında Japonya'da 1.508 Xbox Series X ve S konsolunun yanı sıra, sadece 10 Xbox One konsolu satıldı. Aynı hafta içinde Japonlar, 33 bin 792 Sony PS5 satın aldı.

Bu nedenle Microsoft, hem konsol satışlarını artırmak hem de Sony ile rekabet edebilmek için Sege ve Konami şirketlerini bünyesine katmak istiyor. Şimdilik satın alma ile ilgili herhangi bir net gelişme yok.