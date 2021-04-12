Microsoft, ses tanıma şirketi Nuance'ı 16 milyar dolara satın almak istiyor

Microsoft, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications şirketini 16 milyar dolara satın almak üzere görüşmeler yapıyor.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications şirketini 16 milyar dolara bünyesine katmak istiyor.

Şirkete yakın kaynaklara göre, iki şirket arasındaki dev anlaşmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

SIRI'Yİ GELİŞTİRMİŞTİ

ABD'li ses tanıma şirketi Nuance, daha önce, Apple'ın sanal asistanı Siri'nin ses tanıma sistemini geliştirmişti.

Konuşma tanımayı gelişmiş doğal dil işleme ile birleştiren bir uygulama olan Siri, mobil cihazlarda yapay zeka kullanarak, yazılımın konuşmaları ve taleplerini anlamasına olanak sağlıyor.

Nuance, ticari büyük ölçekli konuşma uygulaması işindeki rakibi ScanSoft ile Ekim 2005'te birleşti.

ScanSoft, o dönemde en büyük rakibi olan Nuance'ı satın aldıktan sonra, iki şirket "Nuance Communications" adı altında faaliyetlerine devam ediyor.