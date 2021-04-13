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    Microsoft, ses tanıma şirketi Nuance'ı 19,7 milyar dolara satın alacağını doğruladı

    Microsoft, yapay zeka ve ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications'ı borçlarıyla birlikte toplam 19.7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.04.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 11:34
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    Microsoft, ses tanıma şirketi Nuance'ı 19,7 milyar dolara satın alacağını doğruladı

    ABD'li teknoloji devi Microsoft, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications şirketini borçlarıyla birlikte almak için anlaşmaya vardı.

    Yapay zeka ve ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance, 19.7 milyar dolara Microsoft'un bünyesine katılacak.

    Yapılan açıklamada, Nuance'ın sağlık hizmetleri ve kurumsal yapay zeka teknolojileri alanındaki deneyimi vurgulandı ve Mark Benjamin'in, şirketin üst yöneticisi olarak kalacağı bildirildi.

    Açıklamada, Microsoft'un sektöre özgü bulut çalışmalarını hızlandırdığı belirtilerek, bu çalışmalar kapsamında sağlık sektörünün de yer aldığı ve söz konusu satın almanın "şirketin sektöre özel bulut stratejisinin en son adımı" olduğu kaydedildi.

    SIRI'Yİ GELİŞTİRMİŞTİ

    ABD'li ses tanıma şirketi Nuance, daha önce, Apple'ın sanal asistanı Siri'nin ses tanıma sistemini geliştirmişti.

    Konuşma tanımayı gelişmiş doğal dil işleme ile birleştiren bir uygulama olan Siri, mobil cihazlarda yapay zeka kullanarak, yazılımın konuşmaları ve taleplerini anlamasına olanak sağlıyor.

    microsoft

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