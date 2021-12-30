Microsoft, üçe katlanan bir cihaz üzerinde çalışıyor

Microsoft, Samsung'un üzerinde çalıştığı üçe katlanabilen cihazına, kendi üçe katlanabilen Surface konseptiyle cevap verecek.

Geçtiğimiz günlerde Samsung, Galaxy Tri-Fold ismini verdiği ve ekranı üçe katlanan yeni bir akıllı telefon patenti almıştı.

3 kat katlandığında standart bir akıllı telefon görünümüne kavuşan Galaxy Tri-Fold'a Microsoft'tan rakip geliyor.

MICROSOFT'TAN ÜÇE KATLANAN CİHAZ

Microsoft'un aldığı yeni bir patent, firmanın Samsung konseptine benzer şekilde, yeni bir üçe katlanabilen Surface cihazı geliştirmeyi düşündüğünü gösteriyor.

Şirket, geçtiğimiz eylül ayında en yeni çift ekranlı telefonu Surface Duo 2'yi satışa çıkarmıştı. Ancak görünüşe göre Microsoft, bu tasarımın da ötesine geçerek sınırları zorlamak istiyor.





Samsung'un benzer konsepti gibi, bu üç ekran teorik olarak tek ve dev bir tablet ekranı oluşturmak için tamamen açılacak.

Öte yandan, bu üç ekranın katlandığında üst üste binmesi, cihazın kalınlığını epey artırabilir. Şimdilik Microsoft'un buna nasıl bir çözüm bulacağı bilinmiyor.

Son olarak, bunun bir patent olduğunu ve gelecekte karşımıza çıkmama ihtimali olduğunu hatırlatalım.