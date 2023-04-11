Microsoft uyardı! Windows 10 21H2 için yolun sonu geldi Microsoft, 16 Kasım 2021'de yayınlanan 21H2 sürümüne yönelik desteğin yakında sona ereceğini duyurdu.

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2015 yılında piyasaya sürülen ve şu anda dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip Windows 10, yavaş yavaş yerini yeni işletim sistemi sürümüne bırakacak.

Windows 11'in tanıtılmasının ardından yavaş yavaş Windows 10 desteğini kesmeye başlayan şirket, kullanıcıları Windows 11'e geçmeye teşvik edecek.

Windows 10 21H2 sürümü için destek bitiyor

Microsoft, 16 Kasım 2021'de yayınlanan 21H2 sürümüne yönelik desteğin yakında sona ereceğini duyurdu.

Şirket; Windows 10 Home, Pro, Pro Education ve Pro for Workstations için 21H2 sürümüne yönelik desteğini 13 Haziran 2023'ten itibaren sonlandıracak.

Söz konusu tarihten sonra bu sürümü çalıştıran cihazlar artık güvenlik güncelleştirmesi alamayacak ve siber saldırılara karşı korumasız olacak.

Microsoft, 14 Ekim 2025’e kadar Windows 10'un bazı sürümlerine desteğini sürdürecek. Ancak bu süreçten sonra, Windows 10'a olan destek tamamen sona erecek.

Ekim 2025'ten sonra, Windows 10 işletim sistemi çalıştıran cihazlar artık güvenlik ve kalite güncellemeleri almayacak.