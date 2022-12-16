Microsoft uydu interneti ile Starlink'e rakip oluyor

Microsoft uydu interneti ile Starlink'e rakip oluyor

Microsoft, Viasat ortaklığı ile 'Airband' projesi kapsamında uydu interneti hizmeti sunacak.

Elon Musk’ın sahibi olduğu özel uzay şirketi SpaceX, uydu bazlı küresel internet projesi Starlink için hedeflerini genişletmeye devam ederken, diğer şirketler de benzer projeler üzerinde çalışıyor.

Microsoft ve Viasat'ın yakın tarihli ortaklığıyla kurulan 'Airband' projesi, uydu internetini genişletmeyi amaçlıyor.

Hedef 10 milyon kullanıcıya internet sunmak

Microsoft'tan yapılan açıklamada, "İlk hedef, dünya çapında yetersiz hizmet alan topluluklar için 10 milyon kullanıcıya hızlı ve güvenilir bir internet hizmetine erişim sağlamak." denildi.

Şirket, Afrika kıtasında Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Nijerya ve Senegal'de 5 milyon kişiye hizmet verecek.

Ayrıca Latin Amerika ülkeleri Guatemala ve Meksika ile son olarak Amerika Birleşik Devletleri için 5 milyon kullanıcı tahsisi planlarına dahil edilecek.

Şirketin nihai hedefi, 2025 yılına kadar 250 milyon kullanıcıya uydu internet erişimi sağlamak.