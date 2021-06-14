Microsoft ve American Airlines, 1 milyar dolarlık uçan araba siparişi verdi

Microsoft ve American Airlines, 1 milyar dolarlık uçan araba siparişi verdi

Microsoft ve American Airlines hava yolları, elektrikli uçan araba geliştiren İngiliz Vertical Aerospace şirketinden 1 milyar dolarlık satın alma gerçekleştirdi.

Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan arabalarını geliştirmek ve gelecekte kullanabilmek için çalışmalar yürütüyor.

Trafik derdini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan bu taşıtların ne kadar güvenli olduğu ise tartışma konusu.

ABD'Lİ ŞİRKETLER 1000 ADET SİPARİŞ VERDİ

Microsoft ve American Airlines, İngiltere merkezli Vertical Aerospace adlı "startup" şirketine kentlerin üzerinde uçmak için tasarlanmış 1 milyar dolar değerinde 250 uçan araba ön siparişi verdiğini açıkladı.

Vertical Aerospace ise American Airlines, Virgin Atlantic, Microsoft ve Avalon gibi şirketlerden toplamda 4 milyar dolar değerinde sıfır emisyonlu VA-X4 dikey kalkış uçağı için 1000 adet ön sipariş aldığını duyurdu.

Şirket, ayrıca özel amaçlı bir satın alma şirketi ile birleşerek New York borsasında halka açılarak işlem görmeye başlayacağını bildirdi.

Vertical Aerospace'e göre, VA-X4 isimli uçan araba saatte 320 kilometrenin üzerinde hızla uçacak ve uçuş sırasında neredeyse hiç ses duyulmayacak.

160 kilometreden fazla menzile sahip olan aracın bir prototipi şu anda üretiliyor ve ilk test uçuşunun bu yıl içinde yapılması planlanıyor.