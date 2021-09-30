Microsoft ve Google, arama motorları için mahkemede karşı karşıya geldi

Microsoft ve Google, arama motorları için mahkemede karşı karşıya geldi

Arama motoru davasında Google ve Microsoft, mahkemede kozlarını paylaştı. Google avukatları, Bing'de en çok aranan kelimenin "Google" olduğunu iddia etti.

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle zaman zaman mahkemelik oluyor. Google'a dava açanlardan biri de Bing arama motorunun sahibi Microsoft.

Google mobil yazılımı android, yüz milyonlarca cihaz tarafından kullanılıyor. Microsoft, Google'ı Android'de kendi tarayıcısını varsayılan olarak ayarladığı için mahkemeye verdi.

Microsoft ve Google, son olarak Avrupa Birliği Genel Mahkemesi'nde karşı karşıya geldi ve iki şirket kozlarını paylaştı.

Mahkemede Microsoft, Google mobil ekosistemdeki hakimiyetini kötüye kullandığını ve kendi ürünlerini teşvik ettiğini belirtirken, Google cephesinden ilginç bir açıklama geldi.

GOOGLE'DAN İLGİNÇ İDDİA

Google avukatları, Microsoft'un arama motoru olan Bing'de en çok aranan kelimenin "Google" olduğunu iddia etti.





GOOGLE, APPLE'A PARA ÖDÜYOR

Google'ın; iPhone, iPad ve Mac'lerde yer alan Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru olarak kalmak için, Apple'a her yıl milyarlarca dolar ödüyor. Üstelik Google, bu yıl yüzde 50 zamla Apple'a tam 15 milyar dolar ödeme yapacak.

Böylece Apple, yüzde 95 pazar payına sahip olan Google'a rakip bir arama motoru geliştirmek yerine, her yıl milyarlarca dolar ödeme almayı tercih ediyor.