Microsoft ve Google, gelirlerini artırdı Google'ın üst kuruluşu Alphabet ve Microsoft, çeyrek bilançolarını açıkladı.

AA

Google'ın üst kuruluşu Alphabet ve Microsoft çeyrek bilançolarını açıkladı. İki şirketin de gelirleri bir yıl öncesine göre artış gösterdi.

Mali takviminde ocak-mart dönemini üçüncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft'un geliri ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 52,9 milyar dolara yükseldi.

Microsoft 2022'nin ocak-mart döneminde 49,4 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı da aynı dönemde yüzde 9 artarak 18,3 milyar dolara çıktı. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 16,7 milyar dolar olmuştu.

Google da gelirlerini artırdı

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2023'ün ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, Alphabet'in yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 69,8 milyar dolara çıktı.

Şirket, 2022'nin ilk çeyreğinde 68 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Şirketin net karı ise ilk çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 azalışla 15,1 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen ilk çeyreğinde 16,4 milyar dolar net kar elde etmişti.