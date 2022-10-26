Microsoft ve Google'ın net kârlarında düşüş var

Microsoft ve Google'ın net kârlarında düşüş var

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in net kârları, temmuz-eylül döneminde azaldı.

Son zamanlarda yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle teknoloji şirketleri sorunlar yaşıyor.

Mali takviminde temmuz-eylül dönemini ilk çeyrek olarak kabul eden Microsoft, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 50,1 milyar dolara çıktı. Microsoft 2021'in temmuz-eylül döneminde 45,3 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Microsoft'un net kârı düştü

AA'nın haberine göre, şirketin net kârı ise aynı dönemde yüzde 14 azalarak 17,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Firmanın net kârı geçen senenin aynı döneminde 20,5 milyar dolar olmuştu.

Google da verilerini açıkladı

Google'ın ana kuruluşu Alphabet de 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, Alphabet'in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 69,1 milyar dolara çıktı. Şirket, 2021'in üçüncü çeyreğinde 65,1 milyar dolarlık gelir elde etmişti.

Alphabet'in geliri üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin altında kalırken, şirketin gelir artışı yavaşlama göstermeye devam etti.

Şirketin net kârı ise üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 27 azalışla 13,9 milyar dolara geriledi. Alphabet, geçen senenin üçüncü çeyreğinde 18,9 milyar dolar net kâr elde etmişti.