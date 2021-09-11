Microsoft ve LinkedIn CEO’ları ofise dönmeyi beklemiyor

Microsoft ve LinkedIn CEO'ları Satya Nadella ve Ryan Roslansky, ofise dönmek yerine uzaktan çalışmanın yeni yollarını aradıklarını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, evden çalışma sistemine geçmişti.

Evden çalışma sisteminin ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle Google ve Facebook dahil bazı şirketler, daha önce bu süreyi uzatma kararı almıştı.

Microsoft ve LinkedIn CEO'ları Satya Nadella ve Ryan Roslansky, koronavirüs vakaları arttıkça tüm çalışanların ofise dönmelerini planlamak yerine, uzaktan çalışmayı desteklemenin yollarını aradıklarını söyledi.

MICROSOFT, SÜRESİZ ERTELEDİ

Microsoft, daha önce ofislerin 7 Eylül’de yeniden açılacağını duyurmuştu ve ağustos başında da bu tarihi 4 Ekim’e ertelemişti. Ancak şirket, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle çalışanların ABD ofislerine dönüşünü süresiz olarak erteledi.

LinkedIn ise temmuz ayında yaptığı açıklamada çalışanlarının uzaktan çalışma ya da hibrit model kararı almalarına izin vereceklerini söyledi.

Nadella ve Roslansky, çalışma yapılarında esnekliğe ağırlık verdiklerini söylüyor. Her iki CEO da bölgesel koronavirüs verilerini izlediklerini ve çalışanlarının uzaktan ya da hibrit model seçeneklerinden diledikleri şekilde yararlanabileceklerini belirtti.