Microsoft ve Volkswagen, otonom araçlar için güçlerini birleştirdi

Volkswagen ve Microsoft, otonom araç geliştirme sürecinde beraber çalışacaklarını açıkladı.

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebiliyor.

Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

MICROSOFT VE VOLKSWAGEN'DEN İŞ BİRLİĞİ

Volkswagen, sürücüsüz otomobiller için yazılım geliştirme sürecini kolaylaştırmak için Microsoft bulut bilişim hizmetlerini kullanacağını açıkladı.

Hem geleceğe yönelik sürücüsüz otomobiller hem de mevcut araçlarda adaptif hız sabitleyici gibi sürücü yardım özellikleri üzerinde çalışan Volkswagen, bu özellikleri daha önce kendi içinde geliştirdiğini, ancak bu teknolojiler için artık Microsoft ile çalışacaklarını söyledi.

Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, Volkswagen (VW) Üst Yöneticisi (CEO) Herbert Diess ile Berlin’deki Volkswagen Digital Lab'de bir araya gelerek, söz konusu iş birliğini masaya yatırmış, yeni Volkwagen olarak nitelendirilen VW I.D. elektrikli araçlardaki "Volkswagen Otomobil Bulut" sisteminin Microsoft iş birliği ile Çin ve ABD’de yaygınlaştırılması kararlaştırılmıştı.