Microsoft, veri merkezleri için Malezya'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak

Microsoft, veri merkezleri için Malezya'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak

Microsoft, Malezya'da veri merkezleri kurmak üzere ülkeye 1 milyar dolar yatırım yapmak için Malezya hükümetiyle anlaşmaya vardı.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan ABD merkezli Microsoft, gelecekte kuracağı veri merkezleri nedeniyle birçok ülkeye dev yatırımlar yapıyor.

ABD'li şirket, şimdi de Malezya'da veri merkezleri kurmak üzere ülkeye 1 milyar dolar yatırım yapacak.

4 FARKLI ANLAŞMA İMZALANDI

Malezya'nın idari başkenti Putrajaya'da düzenlenen ve Başbakan Muhyiddin Yasin ile Microsoft Malezya Direktörü K Raman'ın katıldığı törende, Malezyalı firmalarla Microsoft arasında 4 mutabakat anlaşması imzalandı.

Törende konuşan Başbakan Muhyiddin, anlaşmalarla Microsoft'un Malezya'da ilk veri merkezi bölgesini kurarak çeşitli ülkelerden dijital verileri Malezya üzerinden yöneteceğini belirtti.

19 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

1 milyar dolarlık yatırımla kurulacak veri merkezlerinin Malezya ekonomisi için çığır açıcı nitelikte olduğunu belirten Muhyiddin, "5 yılda bu veri merkezleri sayesinde 19 bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyoruz." dedi.

Muhyiddin, Malezya'nın dijitalleşme yatırımları alanında önemli yol katettiğine işaret ederek 2023'e kadar yaklaşık 1 milyon gence dijital alanda yetenek kazandırılacağını kaydetti.

Öte yandan Microsoft, geçtiğimiz yıl ekim ayında yine 1 milyar dolarlık yatırımla Yunanistan'da üç büyük veri merkezi kuracağını açıklamıştı.