Microsoft, Windows 10'a desteğini keseceği tarihi açıkladı

Microsoft, Windows 10'un son kullanma tarihini açıkladı. Açıklamaya göre, Windows 10 desteği 2025 yılında son bulacak.

2015 yılında piyasaya sürülen ve şu anda dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip Windows 10, yavaş yavaş yerini yeni işletim sistemi sürümüne bırakacak.

Windows‘un yeni sürümü, 24 Haziran’da resmi olarak tanıtılacak. Microsoft 14 Ekim 2025’e kadar Windows 10 desteğini sürdürecek. Ancak bu süreçten sonra, Windows 10'a olan destek sona erecek.

Ekim 2025'ten sonra, Windows 10 işletim sistemi çalıştıran cihazlar artık güvenlik ve kalite güncellemeleri almayacak.

WINDOWS 10 OLDUKÇA BEĞENİLMİŞTİ

2015’te piyasaya sürüldüğünde, Windows 7 ve 8’in en iyi özelliklerinin bir kombinasyonu olan Windows 10, temiz masaüstüne ve dokunmatik ekran özellikleriyle kullanıcılar tarafından çok beğenildi.

Microsoft'un üzerinde çalıştığı yeni işletim sistemi güncellemesi ise birçok yenilikle birlikte kullanıcılara sunulacak.