Microsoft, Windows 10'da oyun performansını düşüren sorunu çözdü

Microsoft, Windows 10'un oyun performansını düşüren sorunlarla ilgili düzeltme yamasını kullanıcıların hizmetine sundu.

Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan KB5000842, KB5001330 ve KB5001337 kodlu güncellemelerinde de benzer bir durum yaşanmış ve bu güncellemeler, oyunların performansını düşürmüştü.

Kullanıcılar, güncellemeleri yükledikten sonra Vsync sorunlarıyla, FPS düşüşleriyle ve genel performans problemleriyle karşılaştıklarını rapor etmişti.

MICROSOFT SORUNU ÇÖZDÜ

Microsoft, son güncellemelerin neden olduğu oyunlardaki performans sorununu gideren yeni bir yama yayınladı.

Düzeltme yamaları ile birlikte sorunların ortadan kaldırıldığını ifade eden ABD'li şirket, yaşanan sorunların birden çok monitör kullanan, tam ekran ya da kenarlıksız pencerelerle oyun oynayan kullanıcıları etkilediğini duyurdu.

Öte yandan Microsoft, sorunları sunucu tarafında gerçekleştirdiği bir yama ile giderdi. Bu nedenle kullanıcıların karşısına herhangi bir güncelleştirme yükleme ekranı çıkmayacak. Windows 10 kullanıcıların bilgisayarı kapatıp açması yeterli olacak.

GÜNCELLEMELER NASIL KALDIRILIR

Eğer yine de benzer sorunlar yaşıyorsanız, yüklü güncellemeleri manuel olarak kaldırabilirsiniz. Bunu yapabilmek için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Güncelleştirme geçmişini görüntüle > Güncelleştirmeleri kaldır yolunu izleyerek, KB5000842, KB5001330 ve KB5001337 kodlu güncellemeleri kaldırabilirsiniz.