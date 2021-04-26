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    Microsoft, Windows 10'da oyun performansını düşüren sorunu çözdü

    Microsoft, Windows 10'un oyun performansını düşüren sorunlarla ilgili düzeltme yamasını kullanıcıların hizmetine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 16:54
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 17:03
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    Microsoft, Windows 10'da oyun performansını düşüren sorunu çözdü

    Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan KB5000842KB5001330 ve KB5001337 kodlu güncellemelerinde de benzer bir durum yaşanmış ve bu güncellemeler, oyunların performansını düşürmüştü.

    Kullanıcılar, güncellemeleri yükledikten sonra Vsync sorunlarıyla, FPS düşüşleriyle ve genel performans problemleriyle karşılaştıklarını rapor etmişti.

    MICROSOFT SORUNU ÇÖZDÜ

    Microsoft, son güncellemelerin neden olduğu oyunlardaki performans sorununu gideren yeni bir yama yayınladı.

    Düzeltme yamaları ile birlikte sorunların ortadan kaldırıldığını ifade eden ABD'li şirket, yaşanan sorunların birden çok monitör kullanan, tam ekran ya da kenarlıksız pencerelerle oyun oynayan kullanıcıları etkilediğini duyurdu.

    window s10

    Öte yandan Microsoft, sorunları sunucu tarafında gerçekleştirdiği bir yama ile giderdi. Bu nedenle kullanıcıların karşısına herhangi bir güncelleştirme yükleme ekranı çıkmayacak. Windows 10 kullanıcıların bilgisayarı kapatıp açması yeterli olacak.

    GÜNCELLEMELER NASIL KALDIRILIR

    Eğer yine de benzer sorunlar yaşıyorsanız, yüklü güncellemeleri manuel olarak kaldırabilirsiniz. Bunu yapabilmek için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Güncelleştirme geçmişini görüntüle > Güncelleştirmeleri kaldır yolunu izleyerek, KB5000842, KB5001330 ve KB5001337 kodlu güncellemeleri kaldırabilirsiniz.

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