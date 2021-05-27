Microsoft: Windows 10'daki en hızlı tarayıcı Edge olacak

Microsoft, Edge'in bu hafta yayınlanacak yeni güncellemeyle birlikte, Windows 10'daki en hızlı tarayıcı olacağını iddia ediyor.

Masaüstü web tarayıcıların kaynak kullanımının fazla olması, kullanıcıların en çok yakındığı problemlerin başında geliyor.

Özellikle Google, Chrome tarayıcısının kullandığı RAM miktarını azaltmaya çalışırken, Microsoft'tan yeni bir hamle geldi.

15 Ocak 2020'de piyasaya sürülen ve Internet Explorer'ın yerini alan Microsoft Edge, oldukça iddialı özelliklerle geliyor.

WINDOWS 10'UN EN HIZLISI OLACAK

Devam eden Build 2021 geliştirici konferansında sahne alan Microsoft, Edge tarayıcısının bu hafta yayınlanması planlanan güncellemeyle Windows 10 platformundaki en hızlı tarayıcı olacağını iddia etti.

UYUYAN SEKMELER GELİYOR

Edge 91 güncellemesiyle, tarayıcıya uyuyan sekmeler ve başlangıç hızlandırma gibi özelliklerin geleceği belirtildi. Aslında bu özellikler daha önce kullanıma sunulmuştu, ancak yeni güncellemeyle daha performanslı çalışacakları iddia edildi.

Uyuyan sekmeler, aslında birçok internet tarayıcısının ana sorunlarından birini çözüme kavuşturuyor.

Bu özellik, kullanılmayan sekmeleri uykuya alarak sistem kaynaklarını tüketmelerini engelliyor.

Microsoft, etkin olmayan sekmelerin uyku moduna geçirilmesiyle birlikte RAM tüketiminin yüzde 82 oranında azalacağını söylüyor.

Başlangıç hızlandırma özelliği ise bazı temel Edge işlemlerini arka planda çalıştırarak, tarayıcının başlangıçta her zamankinden daha hızlı açılmasını sağlayacak.

Tüm bu güncellemeri içeren Edge 91 güncellemesinin bu hafta yayınlanması bekleniyor.

Eğer siz de Microsoft Edge kullanıcısıysanız, Ayarlar > Microsoft Edge Hakkında yolunu izleyerek güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.