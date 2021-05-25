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    Microsoft, Windows 10'u tamamen yenilemeyi düşünüyor

    Microsoft, Windows 10'u tasarım ve kullanıcı deneyimi yönünden tamamen yeniden tasarlamayı amaçlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 15:01
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    Microsoft, Windows 10'u tamamen yenilemeyi düşünüyor

    2015 yılında piyasaya sürülen ve şu anda dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip Windows 10, yıllar geçmesine rağmen tasarım anlamında köklü diyebileceğimiz bir güncelleme almadı.

    Ancak şirket içinden gelen bilgilere göre Microsoft, Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

    YENİ TASARIM VE ANİMASYONLAR GELECEK

    Analistlere göre Microsoft, Windows 10'da daha yuvarlak köşeleri benimseyecek, yeni animasyonlar getirecek ve genel bir değişikliğe gidecek.

    Ayrıca Başlat menüsü, Office, Microsoft Edge ve yerel Windows uygulamaları tamamen yenilenerek kullanıcılara sunulacak.

    windows 10

    EKİM AYINDA YAYINLANACAK

    Microsoft'un Başlat menüsü, Eylem Merkezi ve Dosya Gezgini gibi birçok üst düzey kullanıcı arayüzünü tutarlı modern tasarımlar, daha iyi animasyonlar ve yeni özelliklerle değiştirmeyi planladığı büyük güncellemenin, ekim ayında yayınlanması bekleniyor.

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