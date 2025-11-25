Microsoft, Windows 11'deki Dosya Gezgini'ni daha hızlı hale getiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Windows 11 kullanıcıları, özellikle Windows 10'a kıyasla Dosya Gezgini'nin açılışında yaşanan gecikmelerden ve "Üzerinde çalışılıyor" ekranından uzun süredir şikayet ediyordu.

Microsoft, bu sorunu kabul ederek Insider sürümü 26220.7271 ile birlikte önemli bir çözüm geliştirdiğini duyurdu.

BELLEĞE ÖNCEDEN YÜKLENECEK

Redmond merkezli teknoloji devi, Dosya Gezgini'ni varsayılan olarak belleğe önceden yükleyerek uygulamanın çok daha hızlı başlatılmasını sağlayacak bir yöntemi test ediyor.

Bu arka uç değişikliği, kullanıcılar tarafından sadece performans artışı olarak hissedilecek, ancak isteyenler için kapatılabilir bir yapılandırma seçeneği de sunulacak.

ŞİKAYETLER DİKKATE ALINDI

Microsoft'un Windows şefi, şirketin işletim sisteminde düzeltilmesi gereken temel sorunların farkında olduğunu belirterek geri bildirimleri dikkate aldıklarını ifade etti.