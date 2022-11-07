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    Microsoft, Windows kullanıcılarına daha fazla reklam gösterecek

    Microsoft, Windows kullanıcılarına daha fazla reklam göstererek gelirlerini artırmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2022 - 10:39
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:16
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    Microsoft, Windows kullanıcılarına daha fazla reklam gösterecek

    ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows'tan kazanamadığı parayı, kullanıcılara daha fazla reklam göstererek kazanmayı planlıyor.

    Yayınlanan son rapora göre Microsoft, Windows'tan reklam yoluyla daha fazla para kazanmayı amaçlıyor.

    Şirket, kullanıcıların karşısına hem kendi ürünlerini hem de diğer markaların ürünlerini reklam olarak çıkaracak.

    Daha fazla reklam yolda

    Şu anda Microsoft, Windows 11'deki Arama, Edge ve diğer programlarda zaten reklam görüyor. Ancak bu reklamların sayısı gelecekte daha da artacak.

    Böylece Microsoft, son zamanlarda düşük seyreden Windows satışlarını telafi etmeyi planlıyor.

    windows reklam


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