Microsoft, Xbox için metaverse müzesini açtı

Microsoft, Xbox için metaverse müzesini açtı

Microsoft'un oyun konsolu Xbox, 20. yaşına giriyor. Şirket, Xbox'ın tarihçesi için metaverse olarak yeni bir sanal müze hayata geçirdi.

ABD’li teknoloji devi Facebook, geçtiğimiz günlerde ismini ‘Meta’ olarak değiştirmiş ve metaverse evrenine sağlam bir adım atmıştı.

Facebook, insanların ortak sanal alanlarda var olabilecekleri ve iletişim kurabilecekleri yeni geliştirilmekte olan metaverse (kurgusal evren) adlı sanal dünyanın oluşumunu desteklemek için milyarlarca dolar harcayacak.

Öte yandan Microsoft, metaverse dünyasını ofis yaşamına getirmek için Facebook ile ortaklık kurduğunu açıklamıştı.

XBOX MÜZESİ, SANAL ORTAMA TAŞINDI

Microsoft'un oyun konsolu Xbox, 20. yaşına giriyor. Şirket Xbox'ın tarihçesi için sanal bir müze açtı. Metaverse olarak tasarlanan müzeyi avatarla gezmek mümkün.





Evrende, 20 yıllık yolculuk ele alınıyor. Oyun konsolunun tarihçesindeki kilometre taşları ziyaretçilere gösteriliyor.

Ayrıca Xbox hesabıyla giriş yapan kullanıcılar, evreni dilediği gibi kişiselleştirebiliyor.

Daha önce oynadığınız oyunlar, Xbox dünyasına attığınız ilk adım gibi anlar da kişiselleştirilmiş sanal evrende bulunuyor.

Xbox metaverse evrenine gitmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.