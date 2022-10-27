Microsoft, Xbox ürünlerine zam yapmaya hazırlanıyor

Microsoft, Xbox maliyet artışları nedeniyle ürünlerine zam yapacağının sinyallerini verdi.

Sony, geçtiğimiz aylarda Avrupa dahil dünyanın pek çok bölgesinde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in fiyatlarına zam yaptığını açıklamıştı.

Sony'nin PS5'e zam yapmasının ardından, gözler Xbox oyun konsollarının üreticisi Microsoft'a çevrildi.

Bir şirket yetkilisi, ağustos ayında herhangi bir zam planlarının olmadığını açıklasa da işler değişmiş olabilir.

Microsoft'tan zam sinyali

Firmanın önemli ismi Phil Spencer, gelecekte belirli ürünlerde fiyat artışı yapmak zorunda kalacaklarını, ancak şu an için tatil dönemini herhangi bir zam olmadan geçirmek istediklerini söyledi.

Yapılan açıklamalar, en azından yıl sonuna kadar bir fiyat artışının olmayacağını gösteriyor. Böylelikle, konsollar için önerilen perakende satış fiyatları öncekiyle aynı kalacak. Ancak 2023 yılına girdiğimizde Xbox ürünleri zamlanabilir.