Microsoft: Xbox'a zam yapma planımız yok

Sony'nin PS5 fiyatlarına zam yapmasının ardından konuşan Microsoft yetkilisi, herhangi bir zam planlarının olmadığını söyledi.

Sony, birkaç gün önce Avrupa dahil dünyanın pek çok bölgesinde yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'in fiyatlarına zam yaptığını açıkladı.

Sony tarafından paylaşılan açıklamalara göre PlayStation 5’in Birleşik Krallık fiyatı yüzde 6, Çin’de yüzde 9,30, Kanada’da yüzde 3 ve Japonya’da ise yüzde 21 oranında arttı.

Sony, Türkiye'nin bağlı olduğu Avrupa pazarında ise fiyatları yüzde 10 oranında artırdı.

Microsoft'tan açıklama

Sony'nin PS5'e zam yapmasının ardından, gözler Xbox oyun konsollarının üreticisi Microsoft'a çevrildi.

Windows Central internet sitesine konuşan bir şirket yetkilisi, herhangi bir zam planlarının olmadığını açıkladı. Böylelikle, konsollar için önerilen perakende satış fiyatları öncekiyle aynı kalacak.

PS5 Türkiye fiyatları nasıl etkilenecek

PlayStation 5’e Avrupa pazarında gelen zamla birlikte konsolun Digital Edition modelinin fiyatı 399,99 eurodan 449,99 euroya; Ultra HD Blu-ray modeli ise 499,99 eurodan 549,99 euroya yükseldi.

Ancak yapılan zam, ülkemizdeki fiyatlara aynı oranda yansımayabilir. Çünkü Türkiye'de PS5 Sony tarafından değil, tedarikçiler tarafından ithal ediliyor.

Bu nedenle PlayStation 5'in yeni fiyatını Türkiye’deki tedarikçiler ve satıcılar belirleyecek. Öte yandan, ülkemizde aylardır karaborsada olan PlayStation 5'i mevcut satış fiyatıyla (12 bin TL) bulmak imkansız.

Şu anda oyun konsolu, birçok alışveriş sitesinde 15 bin lira civarında satışa sunuluyor. Ancak bu satışların hiçbiri, Sony'nin resmi fiyatına uymuyor.

Bu nedenle, yapılan zammın ardından ülkemizdeki PS5 fiyatları 18 bin TL seviyesine kadar dayanabilir.