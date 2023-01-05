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    Microsoft, yapay zeka ChatGPT'yi kendi tarayıcısına getirecek

    Google’ın tahtı yapay zeka CHATGPT ile sarsıdı. Microsoft, yapay zekayı Bing tarayıcısına entegre etmeye hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 09:17
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 10:07
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    Microsoft, yapay zeka ChatGPT'yi kendi tarayıcısına getirecek

    Teknoloji dünyasında büyük bir yankı uyandıran yapay zeka sohbet uygulaması ChatGPT, kullanıcıların beğenisine sunuldu.

    ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta ChatGPT'nin Google'ın yerini alacağı söyleniyor.

    Microsoft'tan ChatGPT hamlesi

    Google’ın tahtı yapay zeka CHATGPT ile sarsıdı. Microsoft, yapay zekayı Bing tarayıcısına entegre etmeye hazırlanıyor.

    Teknoloji devinin bu hamlesi, rekabette Google’ın önüne geçmek için atılan çok ciddi adımlardan biri olabilir.

    2019 yılında Microsoft, ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAl şirketine 1 milyar dolar yatırım yapmıştı. Bing, yapay zekanın entegre edilmesiyle daha sağlıklı ve ileri düzey sonuçlar sunacak.

    bing

    ChatGPT nedir

    ChatGPT, insan benzeri metinler oluşturmak için derin öğrenmeyi kullanan GPT-3.5 dil modelini temel alan bir sohbet robotudur.

    OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.


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