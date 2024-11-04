Microsoft, yapay zeka uygulamaları oluşturmayı daha basit hale getirmek istiyor

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Microsoft, geliştiricilerin yapay zeka uygulamaları oluşturmasını daha basit hale getirmek için yeni araçlar ve özellikler sunuyor.

Bu yenilikler arasında, Visual Studio Code gibi geliştirme ortamlarına entegre edilebilen bir kodlama asistanı olan Azure için GitHub Copilot ve AI Uygulama Şablonları yer alıyor.

Microsoft Geliştirici Bölümü Ürün Başkan Yardımcısı Amanda Silver, geliştiricilerin giderek artan sayıda araçla karşı karşıya kaldığını ve bunun "bilişsel aşırı yükleme"ye yol açtığını belirtti.

Microsoft, bu sorunu çözmek için geliştirme sürecini basitleştiren yeni yöntemler sunuyor.

ZAMAN KAZANIMI SAĞLAYAN YENİLİKLER

Microsoft'un araştırmalarına göre, geliştiriciler farklı araçlar arasında geçiş yaparken her seferinde 23 dakikaya kadar zaman kaybediyor.

Bu da haftalık toplamda 1000 dakikaya denk geliyor. Yeni araçlar ve özellikler sayesinde geliştiricilerin bu zaman kaybını önlemesi ve daha verimli çalışması hedefleniyor.

YAPAY ZEKA, İNSAN İŞÇİLERİNİN YERİNİ ALMAYACAK

GitHub'ın CPO'su Mario Rodriguez, geliştiricilerin gelecekteki iş yükünün yapay zekayı yazılımın tüm unsurlarına entegre etmeye odaklanacağını belirtti.

Yapay zekanın insan işçilerin yerini almayacağı, aksine mevcut rolleri değiştireceği ve yeni roller ortaya koyacağı vurgulandı.

Microsoft, geliştiricilerin yapay zeka uygulamalarını "sadece beş dakika kadar kısa bir sürede" dağıtmasına olanak tanıyan AI Uygulama Şablonları'nı tanıttı.

Bu şablonlar, geliştiricilerin hızlı ve kolay bir şekilde yapay zeka uygulamaları oluşturmasını sağlayacak.

GITHUB MODELLERİ İLE MODEL SEÇİMİ KOLAYLAŞIYOR

Azure AI'nın model seçkisi, GitHub Modelleri aracılığıyla GitHub'a genişletildi.

Kullanıcılar, bu araç sayesinde model performansını karşılaştırabilir, deneyebilir ve açık ve tescilli modelleri ücretsiz olarak karıştırıp eşleştirebilir.

GitHub Universe etkinliğinde, Claude 3.5 Sonnet ve Gemini 1.5 Pro gibi yeni modellerin Copilot'a tanıtılması da dahil olmak üzere bir dizi önemli duyuru yapıldı.