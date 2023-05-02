Microsoft'a şok! İşte nisanda en çok kullanılan web tarayıcıları Microsoft Edge, konumunu kaybederek üçüncü sıraya gerilerken, Chrome liderliğini sürdürdü. İşte en çok kullanılan internet tarayıcılarında son durum...

ensonhaber.com

2013’te Microsoft Internet Explorer ve Firefox’u sollayarak en popüler web tarayıcısı unvanını kazanan Google Chrome, halihazırda dünyanın en çok tercih edilen tarayıcısı konumunda.

Samsung ve Safari gibi tarayıcılar ise özellikle mobil telefonlarda sıkça kullanıldığından listenin üst sıralarında yer alabiliyor.

Nisanda Chrome liderliğini sürdürdü

StatCounter tarafından yayınlanan nisan ayı verilerine baktığımızda, dünyanın en popüler internet tarayıcısının yüzde 66,13'lük pazar payıyla Google Chrome olmaya devam ettiğini görüyoruz.

Microsoft Edge, koltuğunu kaybetti

Mart 2022'de Apple'ın Safari'sini geçmeyi başaran Edge, o zamandan bu yana ikincilik koltuğunu korumuştu. Ancak nisan ayında işler değişti.

Yalnızca Mac'lerde bulunmasına rağmen, Apple'ın masaüstü tarayıcısı Safari, yüzde 11,87 pazar payıyla en popüler ikinci tarayıcı oldu.

Son zamanlarda birçok yapay zeka uygulamasını kullanıcılara sunan Edge ise yüzde 11'lik payla üçüncü sıraya geriledi.

Google Chrome - %66,13

Apple Safari - %11,87

Microsoft Edge - %11

Firefox - %5,65

Opera - %3,09