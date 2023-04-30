Microsoft'tan Activision adımı: İspanyol bulut oyun platformu ile anlaştı Microsoft, Nware ile Xbox ve Activision Blizzard oyunlarını İspanyol bulut oyun platformunda yayınlamak için 10 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

AA & Ensonhaber ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz yıl resmen açıklamıştı. Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi. Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek. Microsoft'tan yeni anlaşma Microsoft, Nware ile Xbox ve Activision Blizzard oyunlarını İspanyol bulut oyun platformunda yayınlamak için 10 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu. Söz konusu anlaşmanın İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu'nun (CMA), Microsoft'un bilgisayar oyun şirketi Activision Blizzard'ı satın alma işlemini engellemesinden birkaç gün sonra gelmesi dikkati çekti.