Microsoft'tan geri adım: Rus şirketlerle çalışacak

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Google dahil birçok teknoloji şirketi, bazı hizmetlerini sonlandırma kararı almıştı.
Intel, AMD, IBM, TSMC ve GlobalFoundries gibi bilgisayar şirketleri de Rusya'ya çip satışlarını durdurmuştu.
Rusya'ya bir yaptırım da Microsoft'tan gelmiş ve şirket, ülkedeki operasyonlarını önemli ölçüde azaltma kararı aldığını duyurmuş ve yeni satışları askıya almıştı.
Microsoft'tan geri adım
Rus basınında yer alan haberlere göre Microsoft, müşterilerine lisanslarını yenilemeleri için bildirim göndermeye başladı. Bu hamle, daha önce Microsoft’un yaptığı açıklamalarla doğrudan çelişiyor.
Aktarılanlara göre, yaptırım altında olmayan ofislerin, şirketlerin ve tüzel kişiliklerin lisansları Rusya’da artık yenilenebilecek.