Microsoft'tan geri adım: Rus şirketlerle çalışacak ABD'li teknoloji şirketi Microsoft, Rusya'daki operasyonlarını önemli ölçüde azaltma kararı almıştı. Ancak şirket, Rusya'daki özel şirketlerle çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

ensonhaber.com

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle Google dahil birçok teknoloji şirketi, bazı hizmetlerini sonlandırma kararı almıştı.

Intel, AMD, IBM, TSMC ve GlobalFoundries gibi bilgisayar şirketleri de Rusya'ya çip satışlarını durdurmuştu.

Rusya'ya bir yaptırım da Microsoft'tan gelmiş ve şirket, ülkedeki operasyonlarını önemli ölçüde azaltma kararı aldığını duyurmuş ve yeni satışları askıya almıştı.

Microsoft'tan geri adım

Rus basınında yer alan haberlere göre Microsoft, müşterilerine lisanslarını yenilemeleri için bildirim göndermeye başladı. Bu hamle, daha önce Microsoft’un yaptığı açıklamalarla doğrudan çelişiyor.

Aktarılanlara göre, yaptırım altında olmayan ofislerin, şirketlerin ve tüzel kişiliklerin lisansları Rusya’da artık yenilenebilecek.