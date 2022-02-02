Microsoft'un 68,7 milyar dolara Activision Blizzard'ı satın alması incelemeye takıldı

Activision Blizzard'ı satın alacağını açıklayan Microsoft'un bu hamlesi, Federal Ticaret Komisyonu tarafından incelemeye alındı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz günlerde resmen açıklamıştı.

Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bu kadar büyük bir satın alma işleminin inceleme altına alınması zaten bekleniyordu. Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft - Activision anlaşmasını inceleyecek.

İlk raporlara göre Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft'un bu satın alım ile büyük oyunların diğer platformlardaki erişimine kısıtlama getirirse, diğer şirketlere nasıl zararlar verebileceğini araştıracak.

Microsoft, bu satın alımı Haziran 2023'e kadar bitirmek istiyor, ancak bu durum pek de kolay olmayacak.

Federal Ticaret Komisyonu'nun yeni başkanı Lina Khan, bunun gibi büyük satın alımlara ve anlaşmalara daha agresif yaklaşacakları konusunda söz vermişti.

Geçtiğimiz dönemde Federal Ticaret Komisyonu, NVIDIA'nın 40 milyar dolarlık ARM satın alımını engellemek için dava açmıştı.