Microsoft’un 68.7 milyar dolarlık anlaşması durduruldu Microsoft'un Call of Duty, Diablo ve World of Warcraft gibi popüler oyunların geliştiricisi Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolar karşılığında satın alma işlemleri ABD mahkemesi tarafından engellendi.

DHA ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz yıl resmen açıklamıştı. Açıklamada, Microsoft'un, Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi. Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek. Söz konusu duyurunun ardından Avrupa Birliği harekete geçmiş ve anlaşma hakkında inceleme başlatmıştı. Daha sonra ise AB, anlaşmaya onay verdiğini duyurmuştu. Bu kez de ABD engelledi ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) başvurusu üzerine, Microsoft’un 68.7 milyar dolar değerindeki Activision Blizzard adlı oyun şirketini devralması, mahkeme tarafından geçici olarak askıya alındı. FTC, birleşmenin gerçekleşmesi halinde Microsoft’un rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağlayacağını belirtti. FTC, anti tröst yasası gereğince Microsoft’un oyun şirketini devralması halinde sahip olduğu Xbox oyun konsolunun, Activision Blizzard’ın ürettiği önemli oyunlara ‘ayrıcalıklı’ erişim sağlayacağını ve bu durumun rekabeti azaltarak Microsoft’un rakiplerine karşı dikkate değer bir üstünlük sağlayacağını vurguladı. Mahkeme yargıcı, FTC’nin talebini kabul ederek devir anlaşmasını askıya aldı.