Microsoft’un 69 milyar dolarlık Activision satın alması, AB soruşturmasına takıldı

Microsoft, 68.7 milyar dolara Activision Blizzard'ı satın almak istiyor. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'ndan sonra şimdi de Avrupa Birliği anlaşmayı inceleme altına aldı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı satın alacağını geçtiğimiz aylarda resmen açıklamıştı.

Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Söz konusu satın alma, Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getirecek.

İngiltere'den sonra Avrupa Birliği de inceleme altına aldı

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'ndan sonra şimdi de Avrupa Birliği anlaşmayı inceleme altına aldı.

Microsoft, Avrupa Komisyonu düzenleyicilerine Activision Blizzard'ı satın alımıyla ilgili taviz vermek istemiyor. Ancak ABD merkezli şirket, AB Komisyonu ile yakından çalışmaya devam edecek.

İngiltere Rekabet ve Piyasa Otoritesi, Microsoft'un bu satın alım ile büyük oyunların diğer platformlardaki erişimine kısıtlama getirirse, diğer şirketlere nasıl zararlar verebileceğini araştıracak.

Öte yandan Microsoft, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Call of Duty serisinin PlayStation platformunda kalacağını söylemişti.

Microsoft, bu satın alımı Haziran 2023'e kadar bitirmek istiyor, ancak bu durum pek de kolay olmayacak.