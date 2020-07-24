Microsoft'un canlı yayın platformu Mixer resmen kapandı

Microsoft, Twitch’e rakip olarak geliştirdiği ve milyon dolarlarca para harcadığı Mixer platformunu resmen sonlandırdı.

Dünyanın en popüler oyun odaklı canlı yayın platformu Twitch, Amazon'un bünyesinde faaliyetlerine devam ediyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Twitch'in hakimiyetine son vermek için Mixer isimli kendi canlı yayın platformunu hayata geçirmişti.

Microsoft, Mixer'i oyuncular arasında daha popüler hale getirmek için oyunculara milyon dolarlarca ödeme yaptı. Hatta şirket, dünyanın en çok izlenen oyuncularından Ninja ile dev bir anlaşma imzalayıp Mixer'e katılmasını sağladı.

RESMEN KAPANDI

Mixer'in popülerliğini bir türlü artıramayan Microsoft, platformu temmuz ayında kapatacağını duyurmuş ve biz de sizlerle paylaşmıştık. Beklenen gerçekleşti ve Microsoft Mixer'i resmen kapattı.

Mixer resmi web sitesine girenler, Facebook'un oyun servisi "Facebook Gaming"e yönlendiriliyor.

Microsoft, her ne kadar oyuncuları Facebook'a yönlendirse de oyuncular YouTube gibi farklı platformlara kaymış durumda.