Microsoft'un sesli asistanı Google ve Apple'a kaybetti

Microsoft'un sesli asistanı Cortana, Android ve iOS platformlarından kaldırılıyor.

Günümüzde bir hayli öneme sahip sesli asistanlar, kullanıcıların işini oldukça kolaylaştırıyor. Özellikle, geçtiğimiz aylarda ülkemizde de kullanılmaya başlayan Google Asistan gibi sanal asistanlar için büyük şirketler, yeni teknolojilerini geliştiriyor.

Microsoft'un uzun yıllar üzerinde çalıştığı ve büyük yatırımlar yaptığı sesli asistan Cortana, en büyük rakipleri Google Asistan ve Siri'ye kaybetti. Microsoft, Cortana'yı Android ve iOS platformlarından kaldırmaya karar verdi.

FARKLI ALANLARDA KULLANILACAK

Microsoft, sesli asistan Cprtana'yı rekabetin yoğun olmadığı ortamlarda kullanacak. Öte yandan Cortana'nın desteği sona ereceğinden, Microsoft, Harman Kardon kablosuz kulaklık sahiplerine 50 dolarlık ödeme yapacak ve Surface sahiplerine de 25 dolarlık hediye çeki verecek.

FACEBOOK DA SESLİ ASİSTAN GELİŞTİRİYOR

Geçtiğimiz günlerde Facebook’un, kendi ses asistanı hizmeti üzerinde çalışmaya başladığı öne sürülmüş ve şirketin sektördeki piyasa rekabetini artırmayı ve Amazon, Apple ve Google’ın ürünlerine rakip olmayı hedeflediği belirtilmişti. Facebook şu anda kendi sesli asistanı olmayan tek büyük teknoloji şirketi.