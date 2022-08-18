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    Microsoft'un yeni güncellemesi, tüm Windows sürümlerini bozdu

    Microsoft tarafından yeni yayınlanan güncelleme, neredeyse tüm Windows sürümlerinde hataya yol açtı.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 09:31
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    Microsoft'un yeni güncellemesi, tüm Windows sürümlerini bozdu

    Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

    Son yayınlanan Windows güncellemesinde de benzer bir durum yaşandı ve neredeyse tüm Windows sürümleri etkilendi.

    KB5012170 numaralı güncelleme, Windows 8.1’den Windows 11’e kadar olan tüm sistemleri bozdu.

    Microsoft doğruladı

    Microsoft, güncellemeyi yüklemeye çalışırken sorunların ortaya çıktığını ve kullanıcıların 0x800f0922 hatası alabileceğini söyledi.

    Microsoft, şu anda bu hatanın kaynağını araştırdıklarını ve gelecek bir sürümde güncelleme sağlayacaklarını belirtti.

    Microsoft, söz konusu güncellemeyi yüklemeden önce kullanıcıların UEFI Bios’u en son sürüme güncellemeleri tavsiyesinde bulunuyor.

    UEFI Bios güncellenemiyorsa, tek seçenek Microsoft’un yeni güncellemeyi yayınlanmasını beklemek.

    windows


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