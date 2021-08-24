Microsoft'un zam haberi sonra şirket hisseleri fırladı

Office 365 ürünlerinin fiyatını artıracağını duyuran Microsoft'un hisseleri uçuşa geçti. Şirketin piyasa değeri 2.3 trilyon dolara ulaştı.

Microsoft 365'in içinde yer alan Office, Teams ve Outlook gibi popüler uygulamalar, salgın döneminde öğrenciler ve iş dünyası tarafından en sık kullanılan uygulamaların başında geliyordu.

Bunu fırsata çevirmek isteyen Microsoft, 10 yıl aradan sonra Office 365 uygulamalarına yüzde 20 zam yapma kararı almıştı. 6 ay içerisinde yürürlüğe girecek bu zamlar, şirket hisselerini de hareketlendirdi.

HİSSELER FIRLADI

Microsoft hisseleri haftanın ilk iş gününde 304 doları geçerken, şirkertin piyasa değeri de 2.3 trilyon dolara ulaştı. Microsoft hissesi, bu sene içinde şu ana kadar yüzde 37 değer kazandı.

Microsoft, bu yükselme trendiyle birçok rakip teknoloji şirketinin geride bırakırken, rekabet içerisinde bulunduğu Google ise şu ana kadar yüzde 60 değer kazandı. Google’ın tepe şirketi Alphabet’in piyasa değeri ise 1.9 trilyon dolar seviyesinde.

Öte yandan, bir başka ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın piyasa değeri de 2.5 trilyon dolara yaklaşmış durumda.

Teknoloji devinin en önem verdiği hizmetleri arasında Microsoft 365 uygulamaları yer alıyor. Söz konusu uygulamalarsan geçtiğimiz yıl 13 milyar dolar gelir elde eden Microsoft, yeni zamlarla birlikte gelirlerini daha da katlayacak.

Öte yandan, önümüzdeki aylarda geçerli olacak zamlı fiyatların Türkiye'deki uygulamalara nasıl yansıyacağı bilinmiyor.

Şu anda Microsoft 365 Family paketi aylık 79,99 TL'ye, yıllık ise 739,99 TL'ye satılıyor. Microsoft 365 İş Standart paketinin ayılık fiyatı ise 106 TL.