Mikroplastik kirliliğinin neredeyse yarısı arabalardan kaynaklanıyor

Yapılan yeni ve kapsamlı bir araştırma, görünmez bir tehlikeye dikkat çekiyor.

Buna göre, dünyadaki toplam mikroplastik kirliliğinin neredeyse yarısının kaynağı, her gün kullandığımız otomobillerin lastikleri.

SULARA KARIŞAN GİZLİ TEHLİKE

Araçlar hareket ettikçe, lastiklerden kopan küçük sentetik kauçuk parçacıkları yollara saçılıyor ve yağmurla birlikte su kaynaklarımıza taşınıyor.

Bu parçacıkların taşıdığı 6PPD-Q gibi zehirli kimyasalların, toplu balık ölümlerine yol açtığı ve besin zincirini tehdit ettiği kanıtlandı.

İNSAN SAĞLIĞI DA RİSK ALTINDA

Tehlike sadece su canlılarıyla sınırlı değil; Çin'de yapılan bir çalışmada, yollara yakın yaşayan çocukların ve yetişkinlerin idrarında bu zehirli kimyasala rastlandı.

Bilim insanları, bu kirliliği temizlemek için çam talaşı ve biyokömür gibi doğal filtreleme yöntemleri üzerinde çalışıyor.