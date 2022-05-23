Milyarderlerin roketlerinde kirlilik endişesi: Araştırma korkuttu

SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic'in roketleri hakkında yapılan bir araştırma, roketlerin çevreyi nasıl kirlettiğini ortaya koyuyor.

Son yıllarda uzayda rekabetin artmasıyla birçok roket fırlatılıyor. Özellikle Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX, Jeff Bezos'un kurduğu Blue Origin ve Richard Branson'ın yönettiği Virgin Galactic, roket fırlatmalarında başı çekiyor.

Yeni bir çalışma, SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic tarafından geliştirilen ve tekrar kullanılabilen roketlerinden kaynaklanan kirliliğin insanlara ve çevreye zarar verdiğini ortaya koyuyor.

İklimi etkiliyor

Physics of Fluids dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, SpaceX'in yeniden kullanılabilir Falcon 9 gibi standart bir roketten gelen ekzoz gazları iklim üzerinde olumsuz bir etkiye sahip.

Çalışma, her fırlatmada üretilen karbon gazları ve nitrojen oksit miktarının çevreyi kirlettiğini söylüyor.

Bir Blue Origin sözcüsü, New Shepard roketinin yüksek verimli, temiz sıvı oksijen ve hidrojenle yakıt aldığını ve tek yan ürünün su buharı olduğunu açıklayarak araştırmanın sonucunu reddetti.

Yeniden kullanılabilir roketler üreten SpaceX, 2021 yılında 31 uçuş gerçekleştirerek şirket için büyük bir rekora imza attı. Şirket, bu yıl ise 60'dan fazla fırlatma görevi planlıyor.